При обрушении строительных лесов в Петербурге погиб один человек
- РИА Новости
Как сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС, утром 7 мая во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, по адресу Расстанная улица, дом 17, произошло обрушение лесов строящегося 11-этажного здания.
В результате пострадали шесть человек, один из них, 33-летний мужчина, погиб.
Ещё пять человек были госпитализированы.
Двое находятся в тяжёлом состоянии.
В 2019 году URA.RU сообщало о начале проверки в Челябинске после обрушения бетонных перекрытий в одном из магазинов.