При обрушении строительных лесов в Петербурге погиб один человек

В результате обрушения строительных лесов на Расстанной улице в Санкт-Петербурге погиб 33-летний мужчина.

Как сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС, утром 7 мая во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, по адресу Расстанная улица, дом 17, произошло обрушение лесов строящегося 11-этажного здания.

В результате пострадали шесть человек, один из них, 33-летний мужчина, погиб.

Ещё пять человек были госпитализированы.

Двое находятся в тяжёлом состоянии.

В 2019 году URA.RU сообщало о начале проверки в Челябинске после обрушения бетонных перекрытий в одном из магазинов.