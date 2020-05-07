При обрушении строительных лесов в Петербурге погиб один человек

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В результате обрушения строительных лесов на Расстанной улице в Санкт-Петербурге погиб 33-летний мужчина.
При обрушении строительных лесов в Петербурге погиб один человек
  • РИА Новости

Как сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС, утром 7 мая во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, по адресу Расстанная улица, дом 17, произошло обрушение лесов строящегося 11-этажного здания.

В результате пострадали шесть человек, один из них, 33-летний мужчина, погиб.

Ещё пять человек были госпитализированы.

Двое находятся в тяжёлом состоянии.

В 2019 году URA.RU сообщало о начале проверки в Челябинске после обрушения бетонных перекрытий в одном из магазинов.

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