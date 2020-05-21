Около 15 новых боевых судов войдут в Тихоокеанский флот в 2020 году

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Около 15 новых боевых кораблей пополнят состав Тихоокеанского флота в 2020 году, сообщили в пресс-службе ВМФ России.
Около 15 новых боевых судов войдут в Тихоокеанский флот в 2020 году
  • globallookpress.com

«В 2020 году флот получит в свой состав порядка 15 новых боевых кораблей и судов обеспечения, три из которых являются носителями комплекса крылатых ракет семейства «Калибр», — говорится в сообщении по случаю 289-й годовщины со дня образования Тихоокеанского флота.

Главнокомандующий ВМФ Николай Евменов в поздравительной телеграмме отметил, что Тихоокеанский флот в ближайшие годы будет усиливаться атомными подлодками четвёртого поколения, а также фрегатами, корветами и малыми ракетными кораблями.

«Подводные силы Тихоокеанского флота пополнятся серией из шести единиц дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3, строящихся на предприятии «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге», — заявил он.

Кроме того, планируется продолжить модернизацию больших противолодочных кораблей проекта 1155 и многоцелевых подводных лодок.

Ранее в ВМФ России сообщили, что Балтийский флот пополнится серией из шести малых ракетных кораблей проекта 22800, часть которых будут вооружены корабельными зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-М».

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