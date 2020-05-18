Главком ВМФ России рассказал об оснащении Балтийского флота

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Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов в поздравительной телеграмме по случаю 317-й годовщины создания Балтийского флота рассказал, какие боевые корабли нового поколения вскоре поступят на вооружение флота.

«Корабельный состав Балтийского флота находится на этапе оснащения кораблями новых поколений. В частности, в ближнесрочной перспективе надводная составляющая Балтийского флота пополнится серией из шести малых ракетных кораблей проекта 22800», — говорится в тексте поздравления, опубликованного на сайте Минобороны России.

Евменов уточнил, что четыре подобных корабля будут вооружены корабельными зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-М».

Первые испытания пройдут на малом ракетном корабле «Одинцово».

Ранее «Новый Севастополь» передавал, что более десяти боевых кораблей войдут в состав Черноморского флота России.

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