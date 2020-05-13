Более десяти боевых кораблей войдут в состав ЧФ

Главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов заявил, что Черноморский флот ожидает пополнения новыми боевыми кораблями.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на сайт Минобороны России.

«Буквально в самой ближайшей перспективе Черноморский флот пополнится серией из шести патрульных кораблей проекта 22160. Надводная составляющая Черноморского флота также пополнится в ближайшее время тремя новейшими корветами, способными выполнять задачи в дальней морской зоне, серией малых ракетных кораблей проекта 22800», — отметил Евменов, поздравляя моряков-черноморцев и ветеранов с Днём Черноморского флота.

Он добавил, что развитие также ожидает сегмент береговой инфраструктуры, судоремонта и судостроения.

Ранее адмирал, бывший командующий Черноморским флотом Владимир Комоедов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» поздравил с Днём ЧФ.