Вирусолог заявил о выходе России на плато заболеваемости коронавирусом

Вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн выразил мнение, что Россия, скорее всего, прошла пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 и вышла на плато.

Он отметил, что с 1 мая число выявляемых случаев коронавируса в России остаётся на примерно одинаковом уровне.

«В последние несколько дней началось снижение: у нас до 10 тыс. (новых заболевших за сутки. — RT) не поднимается. Это показатель того, что начинается некоторое снижение», — сказал Альтштейн в беседе с НСН.

Это, по его мнению, свидетельствует о том, что, вероятно в России пик эпидемии пройден и дальше продолжится тенденция к снижению новых случаев инфицирования.

«Мы уже на плато и пик, скорее всего, прошли. Еще не 100%, но похоже. И потихонечку будет снижаться», — добавил вирусолог.

При этом, по его словам, это не связано с сокращением объёмов тестирования на коронавирус.

«Тестов в России достаточно. Данных, что снизили количество тестов, нет», — подчеркнул Альтштейн.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост распространения коронавируса в России остановлен.

Врач-инфекционист Валерий Безносенко заявил, что в России может не быть выраженного пика эпидемии COVID-19.