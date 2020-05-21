Вирусолог заявил о выходе России на плато заболеваемости коронавирусом
- globallookpress.com
Он отметил, что с 1 мая число выявляемых случаев коронавируса в России остаётся на примерно одинаковом уровне.
«В последние несколько дней началось снижение: у нас до 10 тыс. (новых заболевших за сутки. — RT) не поднимается. Это показатель того, что начинается некоторое снижение», — сказал Альтштейн в беседе с НСН.
Это, по его мнению, свидетельствует о том, что, вероятно в России пик эпидемии пройден и дальше продолжится тенденция к снижению новых случаев инфицирования.
«Мы уже на плато и пик, скорее всего, прошли. Еще не 100%, но похоже. И потихонечку будет снижаться», — добавил вирусолог.
При этом, по его словам, это не связано с сокращением объёмов тестирования на коронавирус.
«Тестов в России достаточно. Данных, что снизили количество тестов, нет», — подчеркнул Альтштейн.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост распространения коронавируса в России остановлен.
Врач-инфекционист Валерий Безносенко заявил, что в России может не быть выраженного пика эпидемии COVID-19.