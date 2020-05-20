СК начал проверку после ДТП с маршруткой в Саратове
- РИА Новости
Об этом сообщает региональное отделение СК.
«Организована доследственная проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного микроавтобуса», — говорится в заявлении.
По предварительным данным следствия, 20 мая возле дома № 56 на улице Танкистов города Саратова пассажирский микроавтобус, следовавший по маршруту № 99, врезался в световой столб. В результате аварии пострадали семь пассажиров.
Ранее сообщалось, что маршрутный микроавтобус врезался в столб в Саратове.
В январе URA.RU сообщало о ДТП в Тюмени с участием маршрутного такси.