СК начал проверку после ДТП с маршруткой в Саратове

Следователи начали проверку по факту аварии с участием маршрутного микроавтобуса в Саратове. В результате данного ДТП пострадали семь человек.

Об этом сообщает региональное отделение СК.

«Организована доследственная проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного микроавтобуса», — говорится в заявлении.

По предварительным данным следствия, 20 мая возле дома № 56 на улице Танкистов города Саратова пассажирский микроавтобус, следовавший по маршруту № 99, врезался в световой столб. В результате аварии пострадали семь пассажиров.

Ранее сообщалось, что маршрутный микроавтобус врезался в столб в Саратове.

В январе URA.RU сообщало о ДТП в Тюмени с участием маршрутного такси.