Двух человек госпитализировали после ДТП в Екатеринбурге

В Екатеринбурге госпитализировали двух человек после столкновения такси и автобуса. Об этом информирует пресс-служба ГИБДД России.

«В результате ДТП водитель и пассажир Lada Vesta получили телесные повреждения и были госпитализированы», — цитирует ведомство РИА Новости.

Отмечается, что ещё пять пассажиров автобуса были направлены на амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Екатеринбурге оба транспортных средства загорелись.

Также URA.RU сообщало о ДТП в Тюмени с участием маршрутного такси.