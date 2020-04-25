Двух человек госпитализировали после ДТП в Екатеринбурге
- globallookpress.com
«В результате ДТП водитель и пассажир Lada Vesta получили телесные повреждения и были госпитализированы», — цитирует ведомство РИА Новости.
Отмечается, что ещё пять пассажиров автобуса были направлены на амбулаторное лечение.
Ранее сообщалось, что в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Екатеринбурге оба транспортных средства загорелись.
Также URA.RU сообщало о ДТП в Тюмени с участием маршрутного такси.