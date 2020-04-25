В Екатеринбурге произошло ДТП с участием автобуса

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В Екатеринбурге произошло столкновение маршрутного автобуса ПАЗ и легкового автомобиля. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по Свердловской области.
В Екатеринбурге произошло ДТП с участием автобуса
  • © ГУ МЧС по Свердловской области

«Произошло столкновение маршрутного автобуса ПАЗ и легкового автомобиля, в результате этого транспортные средства загорелись, площадь возгорания составила 3 кв. м, огнём повреждены оба транспортных средства. В результате ДТП все пассажиры автобуса самостоятельно эвакуировались из салона. Из-за столкновения в автомобиле и автобусе есть пострадавшие, медики оказывают им медицинскую помощь», — рассказали в ведомстве.

В пресс-службе городского ГИБДД сообщили, что, по предварительным данным, пострадали семь человек.

«Все они доставлены в больницу. Водитель легкового автомобиля в тяжёлом состоянии», — сообщили в ГИБДД.

Ранее URA.RU информировало о ДТП в Тюмени с участием маршрутного такси.

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