В ДТП с маршруткой в Саратове пострадали семь человек

Маршрутный микроавтобус врезался в столб в Саратове, пострадали семь пассажиров.

«По предварительным данным, на улице Танкистов водитель «Газели» 1981 года рождения в пути следования не справился с управлением и допустил наезд на световую опору», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы городского отдела ГИБДД.

Отмечается, что в результате столкновения, по предварительным данным, пострадали пассажиры: шесть женщин 35, 45, 57, 61, 62 и 68 лет и один мужчина 34 лет.

По предварительным данным, микроавтобус следовал по маршруту №99.

Ранее сообщалось, что в Курганской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних.