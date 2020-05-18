Шесть человек погибли в результате ДТП в Курганской области

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В Курганской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних. Ещё один ребёнок госпитализирован, сообщили в региональном главке МВД.

«В 22:25 (20:25 мск. — RT) 17 мая поступило сообщение о том, что на 15-м километре автодороги Куртамыш — Прорывное произошло столкновение автомобилей Renault Logan и «ВАЗ-2114», — приводит сообщение ТАСС.

На месте происшествия погибли оба водителя и двое пассажиров «ВАЗа». Двое детей скончались в автомобиле скорой помощи по дороге в больницу.

Кроме того, ещё один ребёнок доставлен в Куртамышскую центральную районную больницу.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, которая выясняет причины произошедшего.

Ранее три человека погибли в результате столкновения мотоцикла и скорой помощи в Ставропольском крае.

В январе URA.RU информировало о ДТП в Тюмени с участием маршрутного такси.

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