В Ставропольском крае в ДТП со скорой помощью погибли три человека

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В Ставропольском крае в результате столкновения мотоцикла и скорой помощи погибли три человека. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.
В Ставропольском крае в ДТП со скорой помощью погибли три человека
  • © ГИБДД по Ставропольскому краю

«В Георгиевске в субботу после полуночи водитель автомобиля УАЗ (скорая помощь), выезжая с прилегающей территории заправочной станции, не уступил дорогу и столкнулся с двигавшимся по главной дороге мотоциклом Honda, водитель которого выбрал небезопасную скорость движения в условиях населённого пункта», — приводит РИА Новости сообщение.

Уточняется, что в результате ЧП погибли водитель и пассажир мотоцикла, а также водитель скорой. После ДТП оба транспортных средства загорелись.

Ранее стало известно, что количество дорожно-транспортных происшествий в России сократилось в апреле на 43,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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