ГИБДД сообщила о сокращении в России числа ДТП в апреле на 43,4%

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В ГИБДД рассказали, что количество дорожно-транспортных происшествий в России сократилось в апреле на 43,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
ГИБДД сообщила о сокращении в России числа ДТП в апреле на 43,4%
  • РИА Новости

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт ГИБДД, общее число погибших в дорожных авариях снизилось на 23,3%.

По данным инспекции, в апреле 2020 года произошло 6250 ДТП, в которых погибло 768 человек и пострадало 7850 (при этом в апреле 2019 года произошло 11 037 ДТП, в которых погибли 1001 и пострадали 13704 человек).

Отмечается, что лидером по динамике снижения аварийности стала Чечня (88%), где произошло одно ДТП с одним пострадавшим, далее в рейтинге идут Москва со снижением в 66% и Пермский край, где аварийность снизилась на 65,2%.

Аварийность в Томской, Ульяновской областях, Республике Коми и Карелии, Забайкальском крае и Хакасии сократилась в пределах 15—19%.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в беседе с Inforeactor дал рекомендации, как действовать водителям в случае аварии во дворе.

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