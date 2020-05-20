Путин поручил кабмину обеспечить финансовую поддержку Дагестану

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить дополнительную финансовую помощь Дагестану в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Правительству России обеспечить оказание Республике Дагестан дополнительной финансовой поддержки за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета для реализации мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», — говорится в перечне поручений Путина, опубликованных на сайте Кремля.

Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

В поручении отмечается, что доклад должен быть произведён до 25 мая.

Ранее Путин назвал непростой ситуацию с коронавирусом в Дагестане. 18 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что тяжёлые больные с пневмонией составляют почти 60% инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Дагестане.