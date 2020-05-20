Более 15 тысяч медиков в Москве смогут бесплатно жить в гостиницах

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Власти Москвы решили расширить программу расселения медработников в столичных гостиницах. Об этом говорится в материалах к заседанию президиума правительства города.
Более 15 тысяч медиков в Москве смогут бесплатно жить в гостиницах
  • РИА Новости

«Более 15 тыс. медицинских работников коронавирусных стационаров смогут в период пандемии бесплатно проживать в столичных гостиницах. Все расходы будут оплачены за счёт городского бюджета», — приводит сообщение ТАСС.

Как уточняется, решение о расширении программы поддержки медиков принял мэр Москвы Сергей Собянин.

В апреле Собянин поручил предоставить медикам бесплатные места в гостиницах и услуги такси, сообщает пресс-служба главы города.

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