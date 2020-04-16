Медикам в Москве предоставят бесплатные такси и места в гостиницах
- © Рамиль Ситдиков
- РИА Новости
«Медицинским работникам коронавирусных стационаров будет предоставлена возможность бесплатного проживания в столичных гостиницах и проезда на такси до места работы и обратно», — приводит РИА Новости сообщение.
Как отмечается, оплата гостиничных и транспортных услуг будет осуществляться за счёт городского бюджета.
Ранее сообщалось, что группа медицинских экспертов из Китая, прилетевших в Россию для помощи в борьбе с коронавирусом, посетила три московских больницы.