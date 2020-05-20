Собянин назвал высокой стадию заболеваемости коронавирусом в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица пока находится на высокой стадии заболеваемости коронавирусом.
Собянин назвал высокой стадию заболеваемости коронавирусом в Москве
  • РИА Новости

«Мы должны понимать, что находимся всё равно на высокой стадии заболеваемости», — цитирует РИА Новости Собянина.

Он добавил, что в Москве имеется большое количество тяжелобольных.

Ранее сообщалось, что ещё 5440 человек выздоровели в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших превысило 36 тыс.

Как отмечается, в Москве и в целом по стране количество излечившихся от коронавируса за сутки впервые превысило число новых зафиксированных случаев заболевания.

Суточный прирост новых случаев коронавируса в столице составил 2699, по стране — 8764.

Ранее вирусолог Института имени Гамалеи, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Виктор Зуев в беседе с НСН спрогнозировал очерёдность вакцинации от коронавируса.

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