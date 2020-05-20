Собянин оценил возможность открытия парикмахерских в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» ответил на вопрос о возможности открытия парикмахерских и салонов красоты в столице.

«Нужно не то, что терпением запасаться, нужно отчётливо понимать страшную угрозу, которая висит над нашими близкими, родными, особенно пожилыми людьми... Постойте рядом с приёмным отделением, увидите десятки машин скорой, которые привозят людей», — подчеркнул мэр Москвы.

Собянин напомнил, что с 12 мая в Москве возобновили работу все промышленные и строительные предприятия.

«За последнюю неделю количество людей, которые перемещаются на транспорте выросло почти на миллион человек... После этого, конечно, нам нужно пожить недели две, чтобы понять, какие следующие ограничения снимать, посмотреть, как это легло», — отметил он.

По словам мэра, для дальнейших решений о послаблении режима ограничений необходимо оценить дальнейший рост заболеваемости и госпитализаций.

В то же время Собянин заявил о планах на следующей неделе возобновить работу части больниц для плановых обращений.

«Не будем переводить часть клиник, которые мы предполагали, в ковидные центры, наоборот, будем раскрывать возможности плановой медицинской помощи. Это тоже ожидают тысячи людей», — сообщил он.

По его словам, это «гораздо важнее, чем открыть бьюти».

«Без парикмахерской ещё никто не умирал, а люди, которые не получает плановую медицинскую помощь, — через месяц-другой они будут уже просто критическими больными», — подчеркнул Собянин.

Ранее Собянин сообщил, что занятия спортом и прогулки в Москве разрешат, когда будут выявлять не тысячи заболевших коронавирусом, а «десятки или сотни».

Он также предупреждал, что Москва не скоро вернётся к полноценной жизни без ограничений.