Собянин рассказал, когда в Москве разрешат прогулки и занятия спортом

Занятия спортом и прогулки в Москве разрешат, когда будут выявлять не тысячи заболевших коронавирусом, а «десятки или сотни». Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил мэр города Сергей Собянин.

Ему задали вопрос, когда можно будет погулять с ребёнком или позаниматься спортом.

«Это будет возможно тогда, когда мы увидим, что количество смертей от коронавируса снижается, а не растёт, когда у нас количество тяжелобольных в больницах будет значительно меньше, когда каждый день будем выявлять не тысячи новых заболевших, а десятки или сотни, а может быть, ещё меньше», — сказал он.

Как отметил мэр, основной вопрос в том, чтобы ответственно подходить к таким решениям.

Ранее Роспотребнадзор разработал рекомендации для определения факторов, которые являются основанием для поэтапного снятия ограничительных мер.

Ожидается, что вначале станут возможны прогулки и занятия спортом на улице, а также работа небольших объектов непродовольственной торговли и услуг, которые исключают одномоментный контакт большого числа людей.

Как отметил Собянин, Москва не скоро вернётся к полноценной жизни без ограничений.