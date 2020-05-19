Собянин рассказал, когда в Москве разрешат прогулки и занятия спортом
- РИА Новости
Ему задали вопрос, когда можно будет погулять с ребёнком или позаниматься спортом.
«Это будет возможно тогда, когда мы увидим, что количество смертей от коронавируса снижается, а не растёт, когда у нас количество тяжелобольных в больницах будет значительно меньше, когда каждый день будем выявлять не тысячи новых заболевших, а десятки или сотни, а может быть, ещё меньше», — сказал он.
Как отметил мэр, основной вопрос в том, чтобы ответственно подходить к таким решениям.
Ранее Роспотребнадзор разработал рекомендации для определения факторов, которые являются основанием для поэтапного снятия ограничительных мер.
Ожидается, что вначале станут возможны прогулки и занятия спортом на улице, а также работа небольших объектов непродовольственной торговли и услуг, которые исключают одномоментный контакт большого числа людей.
Как отметил Собянин, Москва не скоро вернётся к полноценной жизни без ограничений.