Сбербанк совместно с Visa запустил магазин без касс и продавцов

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Сбербанк вместе с международной платёжной системой Visa и сетью «Азбука Вкуса» открыл, оснащённый системой компьютерного зрения, магазин без касс и продавцов.
Сбербанк совместно с Visa запустил магазин без касс и продавцов
  • Pixabay

«Сбербанк, розничная сеть «Азбука Вкуса» и международная платёжная система Visa открыли первый в России магазин, оснащённый системой компьютерного зрения», — приводит ФАН сообщение банка.

Отмечается, что покупатели смогут войти в магазин по QR-коду из мобильного приложения от Сбербанка, взять с полок товары и выйти.

При этом деньги за выбранные товары будут автоматически списаны с карты: интеллектуальная система наблюдения отслеживает количество и ассортимент товаров на полках и собирает выбранные покупателем товары в виртуальную корзину.

После выхода из магазина покупатель получит push-уведомление и чек об оплате.

В банке пояснили, что система позволит избавиться от очередей, кассиров и касс самообслуживания, сэкономит время покупателей и затраты на персонал.

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