В Госдуме предупредили об опасности тромбоза на фоне коронавируса
- РИА Новости
В беседе с «Парламентской газетой» он пояснил, что любой тяжёлый процесс в организме изменяет систему свёртывания и противосвёртывания крови.
«Тромбоз — это диссеминированное внутрисосудистое свёртывание крови, или ДВС-синдром. Он опасен тем, что блокирует микроциркуляцию жизненно важных органов, в первую очередь лёгких. И то, что при коронавирусе поражается эта система, было известно», — отметил специалист.
По его словам, одним из параметров, который является маркером внутрисосудистого свёртывания крови является D-димер, нарастанием которого сопровождаются тяжёлые формы коронавируса.
Валерий Елыкомов уточнил, что этот маркер вошёл во временные рекомендации по лечению коронавируса.
Ранее врач-отоларинголог первой категории Владимир Зайцев в беседе с Newinform дал рекомендации по профилактике коронавируса.