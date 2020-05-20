В Госдуме предупредили об опасности тромбоза на фоне коронавируса

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Доктор медицинских наук, член комитета Госдумы по охране здоровья Валерий Елыкомов предупредил об опасности возникновения тромбоза на фоне коронавируса.
В Госдуме предупредили об опасности тромбоза на фоне коронавируса
  • РИА Новости

В беседе с «Парламентской газетой» он пояснил, что любой тяжёлый процесс в организме изменяет систему свёртывания и противосвёртывания крови.

«Тромбоз — это диссеминированное внутрисосудистое свёртывание крови, или ДВС-синдром. Он опасен тем, что блокирует микроциркуляцию жизненно важных органов, в первую очередь лёгких. И то, что при коронавирусе поражается эта система, было известно», — отметил специалист.

По его словам, одним из параметров, который является маркером внутрисосудистого свёртывания крови является D-димер, нарастанием которого сопровождаются тяжёлые формы коронавируса.

Валерий Елыкомов уточнил, что этот маркер вошёл во временные рекомендации по лечению коронавируса.

Ранее врач-отоларинголог первой категории Владимир Зайцев в беседе с Newinform дал рекомендации по профилактике коронавируса.

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