В Совфеде предложили освободить выплаты соцработникам от НДФЛ

Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и сенатор Дмитрий Шатохин предложили освободить стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку социальным работникам от налога на доходы физлиц (НДФЛ).

Как передаёт «Парламентская газета», соответствующий законопроект они планируют направить в правительство 20 мая.

По словам Андрея Кутепова, законопроект разработан в соответствии с перечнем поручений президента России по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции и касается выплат социальным работникам, оказывающим услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения.

Кроме того, инициатива предполагает освобождение от уплаты НДФЛ доходов, полученных из федерального бюджета в виде субсидий работниками пострадавших сфер экономики.

Ранее Минтруд сообщал, что более 130 тыс. сотрудников социальных учреждений смогут получить доплату за работу во время пандемии коронавируса, на это выделено 7,7 млрд рублей.