Минтруд: более 130 тысяч сотрудников соцучреждений получат доплату

Более 130 тыс. сотрудников социальных учреждений смогут получить доплату за работу во время пандемии коронавируса, на это выделено 7,7 млрд рублей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

«Свыше 130 тыс. работников социальных учреждений — интернатов для пожилых граждан, инвалидов — смогут получить доплату за работу во время пандемии. На эти цели из федерального бюджета потребуется 7,7 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что средства будут направлены на поддержку тех специалистов, которые остаются в период карантина вместе с проживающими в домах-интернатах гражданами.

Ранее президент России Владимир Путин в обращении к россиянам поручил установить доплаты для работников социальных учреждений сроком на три месяца — с 15 апреля по 15 июля.