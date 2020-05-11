Минтруд: более 130 тысяч сотрудников соцучреждений получат доплату

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Более 130 тыс. сотрудников социальных учреждений смогут получить доплату за работу во время пандемии коронавируса, на это выделено 7,7 млрд рублей.
Минтруд: более 130 тысяч сотрудников соцучреждений получат доплату
  • Pixabay

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

«Свыше 130 тыс. работников социальных учреждений — интернатов для пожилых граждан, инвалидов — смогут получить доплату за работу во время пандемии. На эти цели из федерального бюджета потребуется 7,7 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что средства будут направлены на поддержку тех специалистов, которые остаются в период карантина вместе с проживающими в домах-интернатах гражданами.

Ранее президент России Владимир Путин в обращении к россиянам поручил установить доплаты для работников социальных учреждений сроком на три месяца — с 15 апреля по 15 июля.

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