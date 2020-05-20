В ХМАО выделят 326 млн рублей на оборудование для диагностики коронавируса
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«Правительством автономного округа принято решение о выделении департаменту здравоохранения дополнительных 326,5 млн рублей для приобретения современного лабораторного оборудования, диагностирующего новую коронавирусную инфекцию, которое обеспечит до 6 тыс. исследований в сутки. Это позволит увеличить охват населения тестированием в два раза», — пояснила губернатор Югры во время заседания регионального штаба по профилактике коронавируса.
Она добавила, что сейчас в округе ежедневно проводят до 3 тыс. тестов на выявление коронавируса.
Ранее, как сообщало ФАН, депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич прокомментировал необходимость масштабного тестирования населения страны на коронавирус.