В ХМАО выделят 326 млн рублей на оборудование для диагностики коронавируса

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Губернатор Югры Наталья Комарова заявила, что департамент здравоохранения ХМАО получит дополнительно 326 млн рублей на закупку лабораторного оборудования для выявления COVID-19.
В ХМАО выделят 326 млн рублей на оборудование для диагностики коронавируса
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«Правительством автономного округа принято решение о выделении департаменту здравоохранения дополнительных 326,5 млн рублей для приобретения современного лабораторного оборудования, диагностирующего новую коронавирусную инфекцию, которое обеспечит до 6 тыс. исследований в сутки. Это позволит увеличить охват населения тестированием в два раза», — пояснила губернатор Югры во время заседания регионального штаба по профилактике коронавируса.

Она добавила, что сейчас в округе ежедневно проводят до 3 тыс. тестов на выявление коронавируса. 

Ранее, как сообщало ФАН, депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич прокомментировал необходимость масштабного тестирования населения страны на коронавирус.

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