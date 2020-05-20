В ХМАО выделят 326 млн рублей на оборудование для диагностики коронавируса

Губернатор Югры Наталья Комарова заявила, что департамент здравоохранения ХМАО получит дополнительно 326 млн рублей на закупку лабораторного оборудования для выявления COVID-19.

Об этом сообщает URA.RU.

«Правительством автономного округа принято решение о выделении департаменту здравоохранения дополнительных 326,5 млн рублей для приобретения современного лабораторного оборудования, диагностирующего новую коронавирусную инфекцию, которое обеспечит до 6 тыс. исследований в сутки. Это позволит увеличить охват населения тестированием в два раза», — пояснила губернатор Югры во время заседания регионального штаба по профилактике коронавируса.

Она добавила, что сейчас в округе ежедневно проводят до 3 тыс. тестов на выявление коронавируса.

Ранее, как сообщало ФАН, депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич прокомментировал необходимость масштабного тестирования населения страны на коронавирус.