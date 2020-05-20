Онищенко оценил вероятность появления нового коронавируса

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Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко не исключил, что через десять лет может появиться новая коронавирусная инфекция.

Он отметил цикличность в появлении вспышек подобных инфекций.

«После 2002 года прошло десять лет, после 2012 года, будем считать, восемь лет, вот примерная цикличность. Может, и раньше (чем через 8—10 лет новый вид коронавируса. — RT) придёт», — цитирует Онищенко ТАСС.

Он напомнил, что в 2002 году была зафиксирована вспышка SARS (тяжёлый острый респираторный синдром или атипичная пневмония), а в 2012 году была эпидемия MERS (ближневосточный респираторный синдром).

Ранее Роспотребнадзор предупредил, что после летнего спада заболеваемости коронавирусной инфекцией осенью может наступить новая волна COVID-19.

Врач-отоларинголог первой категории Владимир Зайцев в беседе с Newinform дал рекомендации по профилактике коронавируса.

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