Роспотребнадзор предупредил о возможности второй волны коронавируса
- РИА Новости
По данным ведомства, есть высокая вероятность того, что при жаркой погоде и большом количестве солнечного ультрафиолета частота инфицирования вирусом пойдёт на спад, как это происходит со всеми другими респираторными инфекциями.
«При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учёбы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период», — заявили в ведомстве.
Член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Александр Лукашев в беседе с газетой «Известия» предположил, что ослабление ограничительных мер из-за коронавируса в России будет очень осторожным, а на полное завершение пандемии может потребоваться много месяцев.