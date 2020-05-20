В Минпромторге оценили перспективы снижения цен на медмаски в России

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Стоимость медицинских масок в России будет снижаться по мере стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции и отмены масочного режима, заявил замглавы российского Минпромторга Виктор Евтухов.
В Минпромторге оценили перспективы снижения цен на медмаски в России
  • АГН «Москва»
  • © Александр Авилов

«Цена снижается... Мы наращиваем внутреннее производство, и себестоимость маски намного ниже той, что привозится из КНР.. Я уверен, что... в конце концов, она будет намного ниже, чем сейчас», — заявил замглавы Минпромторга в эфире телеканала «Россия 24».

Он также допустил, что цены на медмаски могут вернуться к 5—7 рублям, которые были до пандемии, после отмены ограничений. 

«Безусловно, когда закончится пандемия... цена маски вернётся к этому значению, потому что просто на неё не будет спроса», — заявил Евтухов в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее он сообщил, что в России через аптеки, крупные торговые сети и мелкую розницу в сутки продают около 4 млн медицинских масок.

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