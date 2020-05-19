Эксперт оценил идею проводить тесты на коронавирус в школах

Короткая ссылка
Директор университетской клиники МГУ имени М.В. Ломоносова, академик РАН, доктор медицинских наук Армаис Камалов прокомментировал идею проведения тестов на COVID-19 в школах.
Эксперт оценил идею проводить тесты на коронавирус в школах
  • РИА Новости

«Тестировать учеников каждый день на антитела бессмысленно. Брать мазок из носоглотки на вирус и, не дожидаясь результатов, запускать учеников в классы — тоже не самое эффективное решение. Результат будет готов только в течение дня или даже через день. За это время школьник будет общаться с другими детьми, с учителями, у него будет очень много контактов», — отметил профессор в беседе с «Российской газетой»

По его мнению, если бы детей каждый день допускали на уроки только после отрицательных результатов теста, это имело бы больше смысла. 

Ранее, как сообщало ФАН, депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич прокомментировал необходимость масштабного тестирования населения страны на коронавирус.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить