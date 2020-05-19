Эксперт оценил идею проводить тесты на коронавирус в школах

Директор университетской клиники МГУ имени М.В. Ломоносова, академик РАН, доктор медицинских наук Армаис Камалов прокомментировал идею проведения тестов на COVID-19 в школах.

«Тестировать учеников каждый день на антитела бессмысленно. Брать мазок из носоглотки на вирус и, не дожидаясь результатов, запускать учеников в классы — тоже не самое эффективное решение. Результат будет готов только в течение дня или даже через день. За это время школьник будет общаться с другими детьми, с учителями, у него будет очень много контактов», — отметил профессор в беседе с «Российской газетой».

По его мнению, если бы детей каждый день допускали на уроки только после отрицательных результатов теста, это имело бы больше смысла.

Ранее, как сообщало ФАН, депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич прокомментировал необходимость масштабного тестирования населения страны на коронавирус.