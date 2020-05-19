Путин поздравил Мишустина с избавлением от коронавируса

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Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра страны Михаила Мишустина с тем, что он вылечился от коронавирусной инфекции COVID-19.
Путин поздравил Мишустина с избавлением от коронавируса
  • РИА Новости

«Хочу поздравить вас, Михаил Владимирович, с тем, что вы наконец избавились от этого вируса. Последние несколько тестов, как мне врачи сказали, отрицательные, так что вы можете в полном объёме приступить к работе. Хотя вы и работали, несмотря на эту болезнь, работали практически в полном объёме и до этого», — сказал Путин Мишустину на совещании в режиме видеоконференции.

Путин отметил: «Тем не менее это тоже событие, и я поздравляю, что вы эту заразу побороли».

Мишустин поблагодарил президента за поздравление.

Ранее сообщалось, что Мишустин выписан из больницы и уже приступил к работе в Доме правительства.

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