Путин поздравил Мишустина с избавлением от коронавируса

Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра страны Михаила Мишустина с тем, что он вылечился от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Хочу поздравить вас, Михаил Владимирович, с тем, что вы наконец избавились от этого вируса. Последние несколько тестов, как мне врачи сказали, отрицательные, так что вы можете в полном объёме приступить к работе. Хотя вы и работали, несмотря на эту болезнь, работали практически в полном объёме и до этого», — сказал Путин Мишустину на совещании в режиме видеоконференции.

Путин отметил: «Тем не менее это тоже событие, и я поздравляю, что вы эту заразу побороли».

Мишустин поблагодарил президента за поздравление.

Ранее сообщалось, что Мишустин выписан из больницы и уже приступил к работе в Доме правительства.