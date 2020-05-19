Мишустин приступил к работе после выписки из больницы

Премьер-министр России Михаил Мишустин выписан из больницы и уже приступил к работе в Доме правительства, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.

«Михаил Владимирович завершил лечение и выписан из медицинского учреждения. Он приступил к работе в Доме правительства. С утра провёл рабочее совещание с коллегами в режиме видеоконференции. Готовится к совещанию с президентом», — цитируете его РИА Новости.

19 мая президент России Владимир Путин подписал указ о признании утратившим силу документа о назначении первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности председателя правительства. К исполнению обязанностей вернулся Михаил Мишустин.

30 апреля Мишустин сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией COVID-19.