В Калининградской области рассказали о выплатах медработникам

Министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко заявил, что на материальное стимулирование сотрудников медорганизаций, работающих с коронавирусом, направлено порядка 180 млн руб. из федерального бюджета и 88 млн руб. — из регионального.

Как передаёт «Янтарный край», выплаты получили в общей сложности 1360 человек.

Отмечается, что выплаты в размере 18 тыс. руб. из регионального бюджета получат сотрудники стационарных отделений медорганизаций, определённых для работы с коронавирусом.

Министр также добавил, что размер выплат по страховым случаям причинения вреда здоровью медработников, которые заболели коронавирусом, составит около 69 тыс. руб. Они будут осуществляться за счёт средств Фонда социального страхования.

«Мы считаем, что коллеги обязательно должны получить такие выплаты, озвученные в 313-м указе президента. Таких сотрудников около 200, и если у них лабораторно подтвердился коронавирус, полученный от лабораторно подтверждённого контакта, то все они, безусловно, подпадают под эту выплату», — заявил Александр Кравченко.

Ранее депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с Nation News оценил важность труда медсестёр и другого среднего медперсонала.