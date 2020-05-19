В Москве рассказали о возрасте новых больных коронавирусом

Московский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом рассказал о возрасте людей, у которых за сутки был выявлен COVID-19.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на штаб, более 80% новых выявленных заболевших в Москве младше 65 лет.

«В столице подтверждено 3545 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией... 41,9% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,1% — от 46 до 65 лет, 10,6% — от 66 до 79 лет, ещё 5,9% — старше 80 лет. Также 8,5% среди заболевших — дети», — говорится в сообщении.

Ранее заместитель мэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что в Москве от коронавируса вылечились ещё 2583 человека.