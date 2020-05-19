В Калининграде магазины продуктов проверили на соблюдение санитарных норм

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Прокуратура Центрального района Калининграда провела проверку по вопросу исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства в магазинах продуктов.
В Калининграде магазины продуктов проверили на соблюдение санитарных норм
  • РИА Новости

Как передаёт «Янтарный край» со ссылкой на данные прокуратуры, в двух магазинах «Лидер» на Красной улице продавцы находились без масок и перчаток, что не обеспечивало режим биологической безопасности для работников и профилактику коронавирусной инфекции, а также создавало предпосылки для её распространения.

По результатам проверки прокуратурой района в адрес ИП Мирзоева И.М.-оглы внесено представление об устранении нарушений требований санитарно-эпидемиологического законодательства, которое находится на рассмотрении.

Ранее, как сообщало URA.RU, вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев рассказал о риске инфицирования COVID-19 в магазине.

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