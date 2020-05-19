В России за сутки после коронавируса выздоровел 5921 человек

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Число вылечившихся от коронавируса в России превысило 76 тыс., за сутки выписан 5921 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
В России за сутки после коронавируса выздоровел 5921 человек
  • АГН «Москва»

Накануне за сутки были выписаны 2836 человек.

Ранее вирусолог Института имени Гамалеи, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Виктор Зуев в беседе с НСН спрогнозировал очерёдность вакцинации от коронавируса.

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