В России за сутки после коронавируса выздоровел 5921 человек
Число вылечившихся от коронавируса в России превысило 76 тыс., за сутки выписан 5921 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
- АГН «Москва»
Накануне за сутки были выписаны 2836 человек.
Ранее вирусолог Института имени Гамалеи, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Виктор Зуев в беседе с НСН спрогнозировал очерёдность вакцинации от коронавируса.
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