В России за сутки после коронавируса выздоровел 5921 человек

Число вылечившихся от коронавируса в России превысило 76 тыс., за сутки выписан 5921 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

АГН «Москва»

Накануне за сутки были выписаны 2836 человек. Ранее вирусолог Института имени Гамалеи, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Виктор Зуев в беседе с НСН спрогнозировал очерёдность вакцинации от коронавируса.