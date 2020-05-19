Двое судей Мосгорсуда заболели коронавирусом

Коронавирусную инфекцию выявили у двух судей и двух других сотрудников Мосгорсуда, сообщила пресс-секретарь учреждения Ульяна Солопова.

«Случаи заболевания выявлены у двух судей и двух сотрудников аппарата. Они не в больнице, а лечатся дома и находятся на самоизоляции», — сказала она РИА Новости.

Эти случаи были выявлены во время майских праздников, подчеркнула Солопова. Пресс-секретарь добавила, что в здании суда регулярно проводят дезинфекцию.

Ранее председатель Мосгордумы Алексей Шапошников высказал мнение, что Москва соответствует всем требованиям для первого этапа снятия ограничений.