Двое судей Мосгорсуда заболели коронавирусом

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Коронавирусную инфекцию выявили у двух судей и двух других сотрудников Мосгорсуда, сообщила пресс-секретарь учреждения Ульяна Солопова.
Двое судей Мосгорсуда заболели коронавирусом
  • РИА Новости

«Случаи заболевания выявлены у двух судей и двух сотрудников аппарата. Они не в больнице, а лечатся дома и находятся на самоизоляции», — сказала она РИА Новости.

Эти случаи были выявлены во время майских праздников, подчеркнула Солопова. Пресс-секретарь добавила, что в здании суда регулярно проводят дезинфекцию.

Ранее председатель Мосгордумы Алексей Шапошников высказал мнение, что Москва соответствует всем требованиям для первого этапа снятия ограничений.

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