В Мосгордуме оценили готовность столицы к первому этапу снятия ограничений

Москва соответствует всем требованиям для первого этапа снятия ограничений. Такое мнение в эфире телеканала «Звезда» высказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Ситуация динамично меняется каждый день... На сегодняшний день Москва соответствует всем критериям», — приводит РИА Новости его слова.

Шапошников заявил, что люди старше 65 лет и те, кто имеют хронические заболевания, должны оставаться на самоизоляции до полного снятия ограничительных мер.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что при соблюдении мер предосторожности по коронавирусу Россия может вернуться к нормальной жизни летом.