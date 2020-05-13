В Мосгордуме оценили готовность столицы к первому этапу снятия ограничений
- АГН «Москва»
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«Ситуация динамично меняется каждый день... На сегодняшний день Москва соответствует всем критериям», — приводит РИА Новости его слова.
Шапошников заявил, что люди старше 65 лет и те, кто имеют хронические заболевания, должны оставаться на самоизоляции до полного снятия ограничительных мер.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что при соблюдении мер предосторожности по коронавирусу Россия может вернуться к нормальной жизни летом.