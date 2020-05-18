Росавиация согласовала предоставление субсидий группе «Аэрофлот»

Приказы о предоставлении государственной поддержки в 7,89 млрд рублей трём авиакомпаниям группы «Аэрофлот» подписаны. Об этом сообщили в Росавиации.

«По состоянию на 18 мая завершена проверка пакета документов трёх компаний группы «Аэрофлот»... Общая сумма предоставленных ПАО «Аэрофлот», АО «Авиакомпания «Россия» и АО «Авиакомпания «Аврора» субсидий составляет 7,89 млрд рублей», — приводит РИА Новости сообщение.

В ведомстве уточнили, что распоряжения подписаны руководителем Росавиации Александром Нерадько и направлены на «частичную компенсацию расходов» из-за ситуации с коронавирусом.

На рассмотрении в Росавиации находятся документы ещё от шести авиакомпаний. Заявки подали Smartavia, «Уральские авиалинии», «Сибирь», AZUR air, «Азимут» и Red Wings.

Ранее правительство России выделило 23,4 млрд рублей на поддержку отечественных авиакомпаний, которые пострадали из-за ситуации с COVID-19.