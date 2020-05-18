Режим ограничительных мер в Свердловской области продлили до 25 мая

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Действие большей части введённых в Свердловской области ограничений продлено до 25 мая. Об этом сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
Режим ограничительных мер в Свердловской области продлили до 25 мая
  • Reuters

«Я принял решение о продлении большинства ограничительных мер до 25 мая», — написал губернатор в Instagram.

По его словам, это касается «и масочного режима, и обязательной изоляции людей старше 65 лет». 

Куйвашев уточнил, что в регионе произошла крупная вспышка коронавируса в логистической компании, которая развозит товар магазинам сети «Красное & Белое».

Он рассказал, что из 232 протестированных человек коронавирус выявили у 136 сотрудников.

С 1 мая в Свердловской области был введён масочный режим.

Ранее режим самоизоляции продлили до 31 мая в Оренбургской области. 

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