В Оренбургской области продлили режим самоизоляции до 31 мая

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер продлил режим самоизоляции, введённый в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19, до 31 мая.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на оперштаб региона.

Отмечается, что «режим самоизоляции в регионе продлён до конца мая с учётом нескольких корректив».

«С понедельника возвращаются к работе при условии соблюдения норм безопасности туристические агентства. Возобновляется оказание услуг в МФЦ при условии обеспечения предварительной записи граждан и наличия масок и перчаток», — рассказали в оперштабе.

При этом сообщается, что в число организаций, работа которых приостановлена, внесены летние кинозалы и оказание услуг в парках культуры и отдыха, на аттракционах, в ТРЦ и иных местах массового посещения.

Согласно данным регионального Минздрава, в области на 17 мая 1470 выявленных случаев коронавирусной инфекции.

Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что режим самоизоляции в регионе продлён до 25 мая.