В Самарской области продлили режим самоизоляции до 25 мая

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что режим самоизоляции, введённый в регионе в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19, продлён до 25 мая.
В Самарской области продлили режим самоизоляции до 25 мая
  • © Михаил Климентьев
  • РИА Новости

Азаров написал на своей странице в Instagram, что в области разрешено посещение парков, но при этом «аттракционы и другие развлекательные площадки будут закрыты».

Он сообщил, что «жители могут выходить на прогулки, а также на пробежки, но не более двух человек вместе».

Глава региона подчеркнул, что «это послабление не отменяет соблюдения режима самоизоляции», который продлевается до 25 мая включительно.

Также в регионе разрешено «работать торговым точкам с площадью торгового зала не более 400 кв. метров, отдельным входом и правилом посещения «один покупатель на 15 кв. метров».

Ранее сообщалось, что Астраханская область с 16 мая перешла на первый этап снятия ограничений.

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