Астраханская область начала первый этап снятия ограничений

Астраханская область с 16 мая перешла на первый этап снятия ограничений. Об этом сообщается на сайте администрации региона.

Отмечается, что на первом этапе возобновляется торговля непродовольственными товарами, работа салонов красоты, парикмахерских. При этом вводятся ограничения на площади открываемых объектов торговли непродовольственными товарами (до 400 кв. м площади торгового зала, при наличии отдельного (уличного) входа в объект (торговли), и предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале (исходя из расчёта один человек на 4 кв. м).

Также «становятся возможными занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более двух человек и расстоянии между занимающимися не менее 5 м».

«Разрешены прогулки на улице не более двух человек вместе при условии социального дистанцирования, исключая посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок», — говорится в сообщении.

Кроме того, с 16 мая в области отменяется пропускная система.

Ранее врио главы Республики Коми Владимир Уйба сообщил о смягчении режима ограничений — в регионе разрешили прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, но не более чем по два человека.