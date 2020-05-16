Астраханская область начала первый этап снятия ограничений

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Астраханская область с 16 мая перешла на первый этап снятия ограничений. Об этом сообщается на сайте администрации региона.
Астраханская область начала первый этап снятия ограничений
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

Отмечается, что на первом этапе возобновляется торговля непродовольственными товарами, работа салонов красоты, парикмахерских. При этом вводятся ограничения на площади открываемых объектов торговли непродовольственными товарами (до 400 кв. м площади торгового зала, при наличии отдельного (уличного) входа в объект (торговли), и предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале (исходя из расчёта один человек на 4 кв. м).

Также «становятся возможными занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более двух человек и расстоянии между занимающимися не менее 5 м».

«Разрешены прогулки на улице не более двух человек вместе при условии социального дистанцирования, исключая посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок», — говорится в сообщении.

Кроме того, с 16 мая в области отменяется пропускная система.

Ранее врио главы Республики Коми Владимир Уйба сообщил о смягчении режима ограничений — в регионе разрешили прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, но не более чем по два человека.

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