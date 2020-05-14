В Коми разрешили прогулки и занятия спортом на улице

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Врио главы Республики Коми Владимир Уйба сообщил о смягчении режима ограничений — в регионе разрешили прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, но не более чем по два человека.
В Коми разрешили прогулки и занятия спортом на улице
  • Pixabay

Обращение Уйбы размещено на странице Республики Коми во «ВКонтакте».

«Сегодня на заседании оперативного штаба мы приняли решение, что часть мероприятий первого этапа можем позволить, а именно прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе, но не более чем по два человека, обязательно в средствах защиты — это маски и перчатки», — сообщил Уйба.

При этом он добавил, что для лиц 65 лет и старше, а также лиц с хроническими заболеваниями остаётся режим самоизоляции.

Ранее сообщалось, что в Бурятии частично сняли ограничительные меры, которые были введены из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

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