В Коми разрешили прогулки и занятия спортом на улице
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Обращение Уйбы размещено на странице Республики Коми во «ВКонтакте».
«Сегодня на заседании оперативного штаба мы приняли решение, что часть мероприятий первого этапа можем позволить, а именно прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе, но не более чем по два человека, обязательно в средствах защиты — это маски и перчатки», — сообщил Уйба.
При этом он добавил, что для лиц 65 лет и старше, а также лиц с хроническими заболеваниями остаётся режим самоизоляции.
Ранее сообщалось, что в Бурятии частично сняли ограничительные меры, которые были введены из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.