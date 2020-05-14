В Коми разрешили прогулки и занятия спортом на улице

Врио главы Республики Коми Владимир Уйба сообщил о смягчении режима ограничений — в регионе разрешили прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, но не более чем по два человека.

Обращение Уйбы размещено на странице Республики Коми во «ВКонтакте».

«Сегодня на заседании оперативного штаба мы приняли решение, что часть мероприятий первого этапа можем позволить, а именно прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе, но не более чем по два человека, обязательно в средствах защиты — это маски и перчатки», — сообщил Уйба.

При этом он добавил, что для лиц 65 лет и старше, а также лиц с хроническими заболеваниями остаётся режим самоизоляции.

Ранее сообщалось, что в Бурятии частично сняли ограничительные меры, которые были введены из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.