В Бурятии частично сняли ограничительные меры
- Reuters
«Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал изменения в указ главы Бурятии... из которого следует, что режим ограничительных мероприятий снят для всех промышленных, строительных предприятий, частично для торговых предприятий непродовольственными товарами», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения действуют в тех сферах, где возможно массовое скопление людей. К примеру, закрыты театры, кинозалы, заведения общественного питания, спортивные площадки и помещения.
Ранее стало известно, что режим самоизоляции в Бурятии продлён до 31 мая.