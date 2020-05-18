Роскачество провело повторную проверку креветок

Эксперты Роскачества провели повторное исследование семи торговых марок креветок.

Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт организации, после повторного исследования ни в одной из торговых марок специалисты не выявили превышений по содержанию тяжёлых металлов и радионуклидов (стронция и цезия).

Отмечается, что микробиологические показатели у всех исследованных торговых марок тоже соответствуют установленным требованиям.

При этом в креветках двух торговых марок был обнаружен мышьяк в количестве, превышающем допустимые концентрации.

«У потребителей само слово «мышьяк» вызывает опасение. Однако последние исследования зарубежных учёных показывают, что содержащийся в организме водных беспозвоночных мышьяк может быть неопасным для человека», — отметили в Роскачестве.

Ранее ФАН сообщало, что эксперты Роскачества провели повторное исследование семи торговых марок пельменей.