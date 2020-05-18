На форуме «Армия-2020» обсудят вопросы военной медицины

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В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020» пройдёт ряд мероприятий, посвящённых военной медицине.
На форуме «Армия-2020» обсудят вопросы военной медицины
  • РИА Новости

В частности, участники круглого стола, посвящённого работе медицинских организаций Минобороны России, обсудят вопросы качественной и доступной медицинской помощи по профилю «онкология».

Кроме того, будут обсуждаться проблемы совершенствования системы оказания скорой медицинской помощи военнослужащим и членам их семей в Москве и Московской области. 

Также организаторы планируют провести дискуссию по вопросам применения новых технологий для совершенствования медицинского обеспечения войск, сохранения и укрепления здоровья военнослужащих.

Помимо этого, участники «Армии-2020» обсудят исторические аспекты существования военной медицины в России. 

Уточняется, что Международный военно-технический форум «Армия-2020» пройдёт с 23 по 29 августа 2020 года в парке «Патриот», на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка.

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