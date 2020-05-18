Врач рассказала о лечении первой пациентки с коронавирусом в Крыму

Заведующая инфекционным отделением Сакской районной больницы Ирина Беляева рассказала о лечении первой пациентки с коронавирусом в Крыму, которая поступила к ним в середине марта.

По её словам, пациентку с подтверждённым коронавирусом, которая вернулась из-за границы и соблюдала самоизоляцию, доставили в приёмный покой вместе с сыном.

«С подозрением и раньше были, но то, что уже подтверждённый, было шоком. Хорошо, что всё было готово — и противочумные костюмы, и средства индивидуальной защиты. Я благодарна руководству, что даже в выходной день они готовы были приехать, помочь, поддержать», — отметила Ирина Беляева в интервью РИА Новости.

Она отметила сплочённые действия всего коллектива и призналась, что сама оставалась с пациенткой в отделении круглосуточно.

Специалист добавила, что симптомы пациентки были стандартными, при этом больше опасений вызывало её психологическое здоровье.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на губернатора Андрея Воробьёва сообщал, что количество мест для пациентов с коронавирусом в Московской области увеличат до 18 тыс.