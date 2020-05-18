Попова назвала условия возобновления работы кинотеатров и спортзалов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда кинотеатры, спортивные залы и подобные заведения смогут возобновить работу.

«Для того чтобы такие места заработали, такие организации, нужно пройти все три этапа. В наших методических рекомендациях написаны три этапа», — сказала Попова в интервью Павлу Зарубину, которое было показано на телеканале «Россия 24».

Она также добавила, что «только на третьем этапе возможны такие прогулки, к которым мы более-менее привыкли».

Ранее сообщалось, что в ходе первого этапа выхода из режима самоизоляции российским гражданам разрешат прогулки с детьми, но при условии обязательного соблюдения дистанции от других детей и взрослых.

9 мая Роспотребнадзор направил в субъекты России методические рекомендации для определения факторов, которые являются основанием для поэтапного снятия ограничительных мер.

Вице-премьер Татьяна Голикова, отвечая на вопрос о возможности снятия всех введённых ограничений, сказала, что при соблюдении мер предосторожности по коронавирусу Россия может вернуться к нормальной жизни летом.