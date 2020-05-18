По сообщениям об утечке данных нарушителей самоизоляции в Москве начата проверка

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Прокуратура Москвы начала проверку по сообщениям СМИ об утечке данных граждан, которые были оштрафованы за нарушение режима самоизоляции.
По сообщениям об утечке данных нарушителей самоизоляции в Москве начата проверка
  • РИА Новости

«Прокуратура Москвы организовала проверку по сообщению, размещённому в СМИ, о возможном распространении персональных данных лиц, подвергнутых административному штрафу», — сказала ТАСС руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефёдова.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой в том числе на Telegram-каналы сообщила, что на сервисах по оплате штрафов по уникальному идентификатору начислений штрафов за нарушение самоизоляции в Москве можно найти персональные данные нарушителя.

11 мая стало известно, что более 1,2 тыс. человек были задержаны в столичном регионе за нарушение режима самоизоляции в период майских праздников.

Ранее заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в беседе с НСН назвал возможные причины нарушения режима самоизоляции.

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