В России число выздоровевших после коронавируса превысило 70 тысяч

За сутки в России после коронавируса выписаны 2836 человек, всего выздоровели 70 209, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Накануне за сутки в России после коронавируса выписаны 4207 человек.

Ранее сообщалось, что в Москве за сутки после коронавируса выздоровели ещё 1458 человек. Как сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, общее число выздоровевших превысило 27 тыс.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.