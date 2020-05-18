В России число выздоровевших после коронавируса превысило 70 тысяч
- РИА Новости
Накануне за сутки в России после коронавируса выписаны 4207 человек.
Ранее сообщалось, что в Москве за сутки после коронавируса выздоровели ещё 1458 человек. Как сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, общее число выздоровевших превысило 27 тыс.
Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.