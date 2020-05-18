В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии

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Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев до 22 лет. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на законопроект Минтруда.

Законопроект «Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2021 год» предполагает, что с 2021 года срок расчёта накопительной пенсии россиян увеличится с 258 до 264 месяцев (или 22 лет) в связи с данными Росстата об увеличении продолжительности жизни.

Таким образом, например, при общей сумме накоплений в 100 тыс. рублей, ежемесячная выплата пенсионерам в 2021 году составит 378 рублей по сравнению с 387 рублями в текущем году. В случае накоплений в 1 млн, ежемесячная выплата составит 3,78 тыс. рублей вместо 3,87 тыс. рублей.

«Продолжительность ожидаемого периода её выплаты ежегодно определяется федеральным законом на основании официальных статистических данных. В соответствии с произведенными на основании данных Росстата расчётами ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2021 год составит 264 месяца (22 года)», — пояснили в пресс-службе Минтруда.

Ранее Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5—10% для повышения спроса на товары и услуги в условиях ситуации с коронавирусом.

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