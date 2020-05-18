В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Законопроект «Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2021 год» предполагает, что с 2021 года срок расчёта накопительной пенсии россиян увеличится с 258 до 264 месяцев (или 22 лет) в связи с данными Росстата об увеличении продолжительности жизни.
Таким образом, например, при общей сумме накоплений в 100 тыс. рублей, ежемесячная выплата пенсионерам в 2021 году составит 378 рублей по сравнению с 387 рублями в текущем году. В случае накоплений в 1 млн, ежемесячная выплата составит 3,78 тыс. рублей вместо 3,87 тыс. рублей.
«Продолжительность ожидаемого периода её выплаты ежегодно определяется федеральным законом на основании официальных статистических данных. В соответствии с произведенными на основании данных Росстата расчётами ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2021 год составит 264 месяца (22 года)», — пояснили в пресс-службе Минтруда.
Ранее Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5—10% для повышения спроса на товары и услуги в условиях ситуации с коронавирусом.