В Подмосковье оценили ситуацию с коронавирусом в домах престарелых

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В трёх подмосковных домах престарелых выявлены очаги коронавирусной инфекции, заболели более 90 сотрудников и пациентов этих учреждений, заявила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

«Всего в трёх учреждениях заболели более 90 человек — это сотрудники и пациенты», — рассказала она в интервью газете «Коммерсантъ».

По словам министра, заболевшие сотрудники были изолированы и отправлены на лечение домой или в стационары.

Пятерых пожилых людей с тяжёлой формой заболевания госпитализировали.

Стригункова подчеркнула, что все сотрудники домов престарелых работают по двухнедельным сменам и перед выходом на работу сдают тесты на коронавирусную инфекцию.

Кроме того, в дома престарелых регулярно приезжают врачи для осмотра пациентов.

В то же время, как отметила министр, в детских домах Московской области очагов коронавируса нет.

«Детские дома у нас все «чистые». Таких учреждений у нас 10, там чуть больше 400 воспитанников... воспитанники находятся на самоизоляции, не посещают никаких мероприятий», — уточнила она.

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