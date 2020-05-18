В Подмосковье оценили ситуацию с коронавирусом в домах престарелых
«Всего в трёх учреждениях заболели более 90 человек — это сотрудники и пациенты», — рассказала она в интервью газете «Коммерсантъ».
По словам министра, заболевшие сотрудники были изолированы и отправлены на лечение домой или в стационары.
Пятерых пожилых людей с тяжёлой формой заболевания госпитализировали.
Стригункова подчеркнула, что все сотрудники домов престарелых работают по двухнедельным сменам и перед выходом на работу сдают тесты на коронавирусную инфекцию.
Кроме того, в дома престарелых регулярно приезжают врачи для осмотра пациентов.
В то же время, как отметила министр, в детских домах Московской области очагов коронавируса нет.
«Детские дома у нас все «чистые». Таких учреждений у нас 10, там чуть больше 400 воспитанников... воспитанники находятся на самоизоляции, не посещают никаких мероприятий», — уточнила она.